Более 100 объектов в Москве проверяют из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют более 100 различных учреждений в Москве после получения анонимных сообщений о взрывных устройствах в зданиях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверяется информация о массовом минировании различных объектов в Москве. Всего получено более 100 заявок", - рассказал собеседник агентства.

Список "заминированных" учреждений пополнился зданием Российского государственного медицинского университета и Московской биржей. Ранее сообщалось о минировании семи судов и десяти ТЦ в Москве. Также проверялись все станции Московского метрополитена. В Подмосковье были "заминированы" все гостиницы и ТЦ, а также аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.