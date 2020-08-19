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В Хабаровском крае задержали бывшего главу Минтранспорта региона за взятку

По версии следствия, экс-министр получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс.

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова, который ранее уволился после критики врио губернатора края Михаила Дегтярева, за взятку. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан в порядке ст. 91 УПК РФ бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-министр получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс. Он поспособствовал устройству взяткодателя на вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении. По уголовному делу задержали также 39-летнего мужчину, дававшего взятку, и 34-летнего посредника в передаче взятки.

Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Дегтярев назначил нового главу регионального Минтранспорта, им стал Павел Андрюшко. Прохоров уволился после критики его работы по строительству дороги.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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