В Хабаровском крае задержали бывшего главу Минтранспорта региона за взятку

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова, который ранее уволился после критики врио губернатора края Михаила Дегтярева, за взятку. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан в порядке ст. 91 УПК РФ бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-министр получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс. Он поспособствовал устройству взяткодателя на вакантную должность в краевом государственном казенном учреждении. По уголовному делу задержали также 39-летнего мужчину, дававшего взятку, и 34-летнего посредника в передаче взятки.

Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Дегтярев назначил нового главу регионального Минтранспорта, им стал Павел Андрюшко. Прохоров уволился после критики его работы по строительству дороги.