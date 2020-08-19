В Волгоградской области задержали организатора похитителей топлива

ВОЛГОГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Организатора преступной группы, которая занималась хищением нефтепродуктов в Волгоградской области в особо крупном размере, задержали спустя три года поисков. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ в среду.

"Следственными органами СК РФ по Волгоградской области при взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области установлено местонахождение объявленного в международный розыск 61-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2016 году группа, состоящая из 60 жителей Волгоградской области, разработала план хищения и дальнейшей продажи нефтепродуктов. На протяжении долгого времени они, используя шланги и насосы, по ночам перекачивали топливо на железнодорожной станции из баков подвижных составов тепловозов.

С апреля по октябрь 2016 года они успели похитить и реализовать более 340 т топлива на сумму почти 11 млн рублей. Уголовные дела в отношении всех участников группы, кроме одного из организаторов, передали в суд, а саогом организатора объявили в международный розыск. "Объявленного в розыск 61-летнего местного жителя удалось задержать на территории Котельниковского района области. Ранее в отношении мужчины заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявили обвинение", - уточняется на сайте.