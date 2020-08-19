Информация о "минировании" ТЦ, гостиниц и аэропорта в Подмосковье не подтвердилась

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили все "заминированные" ТЦ, гостиницы и аэропорт Жуковский в Московской области и не нашли взрывных устройств, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Все "заминированные" в Подмосковье объекты проверены, опасных находок не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.