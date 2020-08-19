В Крыму задержали члена украинского незаконного вооруженного формирования

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Подозреваемого в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) "Батальон им. Н. Челебиджихана" задержали в Крыму, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"19 августа сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении подозреваемого жителя Кировского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании").

"Установлено, что подозреваемый в 2016 году выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования <...>, в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что "впоследствии мужчина вернулся в Крым, продолжив поддерживать контакты с членами НВФ и свою преступную деятельность по участию в батальоне".