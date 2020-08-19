Свидетель заявил, что на ДТП с участием авто Ефремова могла повлиять бутылка под сиденьем

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Различные факторы, в том числе наличие бутылки под сиденьем, могли повлиять на обстоятельства ДТП с участием автомобиля актера Михаила Ефремова. Об этом заявил независимый специалист Юрий Фиалко, приглашенный в суд адвокатами актера в качестве свидетеля защиты.

"При анализе обстоятельств аварии нужно исследовать все возможные обстоятельства, в том числе погодные условия, как водитель воспринимает цвет своего автомобиля, аварийность этого участка дороги и даже то, была ли под сиденьем Ефремова бутылка, которая могла выкатиться и попасть под педаль акселератора", - сказал Фиалко.

Другой эксперт, допрошенный ранее в качестве свидетеля обвинения, подтвердил, что машина Ефремова до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего.

Возможное влияние смартфона

Адвокат актера Эльман Пашаев зачитал в суде независимый отзыв на автотехническую экспертизу, в котором говорится, что внедорожник артиста мог потерять управление из-за воздействия на его электронику космического спутника или работы смартфона.

"Независимым остался вопрос работы электроники автомобиля Ефремова, в том числе - вопрос о том, могла ли она выйти из строя из-за воздействия космического спутника, работы смартфона или иного постороннего электронного оборудования. Известны случаи неконтролируемого ускорения автомобиля при нажатии на акселератор при воздействии указанных выше факторов", - зачитал фрагменты отзыва Пашаев.

По его словам, отзыв был сделан на экспертизу, проведенную по заказу следствия специалистом, аккредитованным при Минюсте. "Этот отзыв был сделан на основании адвокатского запроса в соответствии с законом", - заключил Пашаев.

Космические аномалии

Независимый специалист Юрий Фиалко, приглашенный адвокатами актера, в суде заявил, что при исследовании автомобиля Ефремова после ДТП нужно было учесть возможное влияние на его состояние космических аномалий.

"На обстоятельства автоаварии с участием машины Ефремова могли повлиять даже космические аномалии, гидроакустические дыры или электромагнитные излучения. Есть организации, занимающиеся космопоиском, можно было обратится к ним", - сказал Фиалко. По его словам, сегодняшние технологии позволяют даже компьютерным хакерам взломать программное обеспечение той или иной машины и управлять ей помимо участия водителя. "Все эти ситуации нужно было смоделировать", - заключил эксперт.