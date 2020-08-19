В Петербурге заключили под стражу представителя секты, продававшего "защитные купола"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 сентября в отношении представителя религиозной секты "Орден пути", обвиняемой в продаже одному из клиентов "защитного купола" за 34 тыс. евро. Об этом сообщила журналистам в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татьяны Барановой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере"). Срок меры - 24 сентября 2020 года", - указано в сообщении.

По данным следствия, Баранова убедила клиента, что обряд по установке "защитного купола" защитит его от неминуемой смерти. Баранова работала в "Ордене пути" вместе с Гайвой Тихомировой. В апреле 2020 года сотрудники центра по противодействию экстремизму петербургской полиции установили еще один факт мошенничества, совершенный организатором эзотерического сообщества по продаже "защитных куполов" Тихомировой. Она воспользовалась доверием и эмоциональным состоянием 48-летнего петербуржца, убедив, что может помочь ему с помощью магии, и гарантировав, что таким образом обеспечит ему и членам его семьи защиту здоровья, жизни, а также оградит его от всех рисков, следует из данных следствия. Мужчина согласился и начал платить ей деньги, совокупная сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Деятельность эзотерической организации под названием "Орден пути" полиция в Петербурге пресекла в феврале 2020 года. Оперативники провели обыски, в ходе которых изъяли различные медикаменты, меч, ножи, книги мистического толка и крупные суммы денег. Также задержали Гайву Тихомирову с гражданством РФ и Литвы, возбудили уголовные дела о мошенничестве. Позже суд заключил ее под стражу.

По данным следствия, организация обманывала клиентов под видом оказания магических услуг, а также торговала "защитными куполами". Купол предназначался якобы для защиты фирм клиентов от возможных проблем.