Суд взял под стражу жителя Екатеринбурга, обвиняемого в похищении девушки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу обвиняемого в похищении с угрозой применения насилия жителя Екатеринбурга. Жертву злоумышленника освободили сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В Кировском районе города Екатеринбурга местный житель обвиняется в похищении человека и незаконном проникновении в жилище, совершенных с угрозой применения насилия. Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области местному неработающему жителю 1994 г. р. предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям "Похищение, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия" и "Незаконное проникновение в жилище, совершенное с угрозой применения насилия", - говорится в сообщении и добавляется, что суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца.

В пресс-службе уточняют, что 8 августа обвиняемый увидел ранее незнакомую ему девушку, которую под угрозой ножа завел к ней же в квартиру и удерживал там всю ночь. Также мужчина в квартире облил себя легковоспламеняющейся жидкостью для розжига, угрожая поджечь. "Благодаря действиям правоохранительных органов удалось избежать трагедии и обезвредить обвиняемого, у которого была отобрана жидкость для розжига и пневматический пистолет, который также был у задержанного при себе", - уточняют в пресс-службе.