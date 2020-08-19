Сообщения о "минировании" более 100 объектов в Москве оказались ложными

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Угроза взрыва в более 100 московских учреждениях не подтвердилась, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Все здания проверены кинологами, взрывных устройств не найдено. Сообщения о "минировании" оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

В среду поступило более 100 сообщений о "минировании" различных учреждений. Среди них здание Российского государственного медицинского университета, Московская биржа, семь судов и десять ТЦ. Также проверялись все станции Московского метрополитена. В Подмосковье были "заминированы" все гостиницы и ТЦ, а также аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке. Угроза также не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.