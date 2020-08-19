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Транспортный Boeing при посадке в Лос-Анджелесе не смог выпустить левое шасси

Уже после посадки один из двух членов экипажа получил травму ноги при выходе из самолета

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Транспортный самолет Boeing-767-300 компании FedEx совершил в среду утром экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Как сообщил телеканал KTLA со ссылкой на представителя Федерального авиационного управления Йэна Макгрегора, перед посадкой экипаж самолета сообщил о проблеме с выпуском левого шасси.

На видео, размещенном на сайте телеканала, видно, как после посадки из-под фюзеляжа самолета летит огромный сноп искр.

Уже после посадки один из двух членов экипажа получил травму ноги при выходе из самолета. Он доставлен в больницу.

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