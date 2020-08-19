В Казани полицейские задержали подозреваемого в убийстве охранника офисного центра

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве охранника одного из офисных центров Казани, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления МВД России по городу.

"Полицейские в Казани по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве охранника в центре города. Им оказался ранее судимый за кражу и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, местный житель 1983 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сказала собеседница агентства.

Тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде травм головы обнаружили в среду на автостоянке по улице Яхина в Казани. По предварительной информации, умерший работал охранником в ближайшем офисном центре, уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану. Тело мужчины нашел пришедший на работу напарник. Возбудили уголовное дело об убийстве.