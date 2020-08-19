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Кризис в Белоруссии

На акции у посольства Белоруссии в Москве начались задержания

Там 11-й день подряд собираются недовольные результатами президентских выборов в республике

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали одного человека у посольства Белоруссии в Москве, где в среду 11-й день подряд собираются недовольные результатами президентских выборов в республике, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Очевидцы сообщили корреспонденту ТАСС, что задержанный является активистом московского "Бессрочного протеста".

Сейчас к диппредставительству стягиваются люди, на месте находятся около 100 человек. Они, как и в предыдущие дни, держат в руках белую ленту и цветы.

На митинг также пришли граждане с плакатами в поддержку существующему госстрою Белоруссии. Кроме того, две гражданки раздают красно-зеленые флаги республики. На вопрос, из какой они организации, женщины ответили, что они самостоятельные активистки.

Теги
БелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
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