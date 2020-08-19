Причиной взрыва газа в Костроме могла стать утечка в месте врезки в подземную трубу

ТАСС, 19 августа. Следователи Костромы рассматривают в качестве причины хлопка газа в Костроме, где травмировались два человека, утечку в месте врезки в подземную газовую трубу. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба следственного управления СК по Костромской области.

"По предварительным данным, утечка газа произошла под землей, в месте врезки газовой трубы одного из домов садового товарищества в магистральную газовую трубу", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, следователи проводят проверку после нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ. По версии следствия, около 13:00 мск сотрудники газовой службы прибыли на служебном автомобиле на территорию садового некоммерческого товарищества "Лесовоз" на улице Ленина в Костроме. Они должны были проверить газораспределительный щит, потому что поступило сообщение о запахе газа.

"В это время произошел хлопок газа, в результате которого служебная автомашина газовой службы сгорела, а ее сотрудники получили ожоги лица и рук", - говорится в сообщении следственного управления СК по Костромской области.