Суд в Северной Осетии признал экстремистским издание "Осетины на службе Третьего рейха"

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Владикавказ признал экстремистским издание "Осетины на службе Третьего рейха", сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.

"Ленинским районным судом Владикавказа удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры о признании экстремистским печатного издания "Осетины на службе Третьего рейха. Факты массового сотрудничества осетин с фашистами в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тираж издания в 2019 году составил 10 тыс. экземпляров. Кроме того, текст разместили на нескольких сайтах в сети Интернет, страницы которых также должны внести в список экстремистских материалов Министерством юстиции и Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Определение правового состояния данных информационных материалов как экстремистских позволяет в дальнейшем привлекать к ответственности за их распространение, производство или хранение.