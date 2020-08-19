В США призвали выяснить, почему доступ в порт Бейрута был настолько свободным

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Группа следователей, в которую входят сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США, должна установить, почему доступ в порт ливанской столицы, где в начале месяца произошел мощный взрыв, был настолько свободным. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.

"Есть множество вопросов, на которые нам, ливанцам и другим [участникам расследования] нужны ответы, прежде чем мы сможем сделать выводы", - подчеркнул он. По его словам, среди них - вопросы о том, "почему доступ в порт был настолько свободным" и "откуда в порту появился груз аммиачной селитры". Хейл при этом отказался комментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что Вашингтон был в курсе наличия опасного груза аммиачной селитры в порту Бейрута еще до взрыва. "Мне нечего прокомментировать по поводу этих сообщения", - сказал он, призвав дождаться окончания расследования.

"Мы были очень рады, что ФБР получило возможность присоединиться к этим усилиям", - отметил также заместитель госсекретаря. "Мы были очень рады предложить услуги экспертов ФБР, которым нет равных в мире, чтобы мы могли провести наиболее эффективное из возможных расследование", - убежден Хейл.

Ранее Хейл сообщал о том, что группа сотрудников ФБР должна была прибыть в ливанскую столицу в минувшие выходные дни, чтобы принять участие в установлении обстоятельств взрыва. Он уточнил, что присоединиться к расследованию американской спецслужбе предложили ранее власти Ливана.