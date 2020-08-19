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Росприроднадзор проведет проверку после разлива кислоты в Дзержинске

Результаты исследований отправили в Росприроднадзор для проведения проверки

ТАСС, 19 августа. Вещество, разлив которого произошел в промзоне Дзержинска в Нижегородской области, содержало кислоты. Результаты анализов передали в Росприроднадзор для проведения проверки, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой администрации Дзержинска.

Разлив неизвестного вещества с сильным кислотным запахом произошел у проходной предприятия "Корунд" в Дзержинске 13 августа. При испарении вещество образовало туманную взвесь.

"По результатам исследования атмосферного воздуха обнаружено содержание уксусной кислоты и превышенное более чем в три раза содержание в отобранных пробах соляной кислоты", - отмечается в сообщении.

Результаты исследований отправили в Росприроднадзор для проведения проверки.

"Результаты для проведения административного расследования переданы в межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия", - приводят в сообщении слова начальника управления экологии и лесного хозяйства администрации Дзержинска Юлии Кузьмичевой.

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