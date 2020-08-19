У посольства Белоруссии в Москве задержали четырех человек

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полиция задержала четырех человек у посольства Белоруссии в Москве, где сегодня 11-й день подряд собираются не довольные результатами президентских выборов в республике. Акция собрала около 300 человек и сейчас подходит к концу, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Один из задержанных, по сообщениям активистов, является участником московского "бессрочного протеста". Остальные трое случайно попали на митинг, будучи в подпитии. Они некоторое время провоцировали собравшихся и громко нецензурно выражались, после чего их задержала полиция.

Собравшиеся, как и в предыдущие дни, пришли с цветами, плакатами и держали белую ленту, выстроившись в "цепь солидарности". Многие из них пели ставшие уже традиционными для протестов в Белоруссии песни "Перемен" и "Стены".

На данный момент у посольства осталось около 15 человек.