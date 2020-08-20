Глава Якутии снял режим ЧС регионального характера, возникший из-за лесных пожаров

ТАСС, 20 августа. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отменил режим ЧС регионального характера, введенный 2 июля из-за лесных пожаров. Соответствующий указ опубликован на официальном информационном портале республики.

"Отменить с 20 августа 2020 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)", - говорится в указе главы региона.

По данным министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, на территории республики принимаются меры по тушению 17 лесных пожаров, шесть из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 141,90 га.

В лесах Якутии 2 июля был введен режим ЧС регионального характера. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).