В Комсомольске-на-Амуре зафиксировано загрязнение реки нефтепродуктами

ТАСС, 20 августа. Транспортная прокуратура в Комсомольске-на-Амуре проводит проверку в связи с загрязнением нефтепродуктами реки Бочин. Специалисты устанавливают объем загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в районе эксплуатационного локомотивного депо на станции Сортировочная-2 и загрязнением горюче-смазочными материалами реки Бочин в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края", - говорится в сообщении.

На место ЧП выехала группа специалистов. Они взяли пробы воды, на поверхности реки, в очистных сооружениях локомотивного депо и коллекторах ливневок обнаружили пленку, образовавшуюся в результате попадания нефтепродуктов. Сотрудники местного управления ГО и ЧС установили боновые заграждения, использованы сорбентные вещества для очистки водоема.

Река Бочин расположена на территории Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. Длина водостока составляет 28 км.