Более 1,5 тыс. человек эвакуировали из аэропорта Хабаровска из-за сообщений о минировании

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в хабаровский аэропорт, эвакуированы более 1,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"На электронную почту одного из судов Хабаровска поступило сообщение, что заминированы суды и аэропорт. В настоящее время пассажиры эвакуированы из терминала внутренних авиалиний, эвакуирован также персонал. Всего - 1 375 пассажиров и 152 сотрудника", - сказал представитель аэропорта.

Пассажиры прибывших бортов из Владивостока и Екатеринбурга будут ожидать окончания оперативных мероприятий на борту. На вылет, предположительно, будет задержано семь рейсов.

Сообщения об угрозе, после которых проводилась эвакуация и задерживались рейсы, поступали в аэропорт Хабаровска несколько раз в июле и августе, в том числе накануне. Сообщения оказывались ложными.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Аэропорт обслуживает около 2 млн пассажиров в год.