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СМИ: два судна столкнулись в акватории реки Янцзы недалеко от Шанхая

Пропали 14 человек

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. 14 человек пропали без вести в четверг в районе устья реки Янцзы недалеко от Шанхая в результате столкновения танкера и баржи с щебнем. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным властей, ЧП произошло в 03:39 по местному времени (22:39 мск, среда). Спасатели оперативно прибыли на место и спасли трех из 17 членов двух экипажей судов, которые в результате столкновения оказались в воде. Танкер, перевозящий в трюме 3 тыс. тонн бензина, загорелся. Баржа затонула.

Один из спасенных отправлен в ближайшую больницу, где ему оказана медицинская помощь. Поиски пропавших продолжаются.

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