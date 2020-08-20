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В Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Навальный

Причиной внеплановой посадки стало отравление у блогера

ТАСС, 20 августа. Самолет, следовавший из Москвы в Томск, на котором летел Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за токсического отравления блогера. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - написала она.

В аэропорту Омск-Центральный ТАСС подтвердили факт посадки самолета из-за плохого самочувствия пассажира. "Да, рейс 2614 авиакомпании "Сибирь" из Томска в Домодедово сел, пассажиру стало плохо. Прибыла бригада скорой помощи", - сказала представитель аэропорта Галина Гавриш, подчеркнув, что ей не известна личность пассажира.

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