В Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Навальный

ТАСС, 20 августа. Самолет, следовавший из Москвы в Томск, на котором летел Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за токсического отравления блогера. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", - написала она.

В аэропорту Омск-Центральный ТАСС подтвердили факт посадки самолета из-за плохого самочувствия пассажира. "Да, рейс 2614 авиакомпании "Сибирь" из Томска в Домодедово сел, пассажиру стало плохо. Прибыла бригада скорой помощи", - сказала представитель аэропорта Галина Гавриш, подчеркнув, что ей не известна личность пассажира.