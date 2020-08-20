Сообщения о минировании хабаровского аэропорта оказались ложными

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в хабаровском аэропорту оказалось ложным, задержано десять рейсов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На электронную почту одного из судов Хабаровска поступило сообщение, что заминированы суды и аэропорт. Из здания аэропорта эвакуировали около 1,5 тыс. человек.

"Здание проверили, угроз не обнаружено. В результате сложившейся в настоящее время задерживается порядка 10 рейсов: и местных, и региональных, и один рейс в столицу. Все будут вылетать по готовности", - сказал представитель аэропорта.

Сообщения об угрозе, после которых проводилась эвакуация и задерживались рейсы, поступали в аэропорт Хабаровска несколько раз в июле и августе, в том числе накануне. Сообщения оказывались ложными.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Аэропорт обслуживает около 2 млн пассажиров в год.