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Участники банды, готовившие похищение мужчины и его перемещение на Украину, арестованы

Ранее ФСБ сообщила о задержании семерых участников преступной группы, готовивших похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса по заказу спецслужб Украины

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал семерых участников организованной преступной группы, готовивших похищение мужчины и его перемещение на Украину. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сотрудниками столичного следственного управления совместно с ФСБ России проведен большой объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, изобличающих фигурантов в инкриминируемом преступлении, в связи с чем им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.

В четверг ФСБ сообщила о задержании семерых участников преступной группы, готовивших похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса по заказу спецслужб Украины.

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