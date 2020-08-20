Дело об аргентинском кокаине передали на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд Москвы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Солнцевский районный суд передал по подсудности в Дорогомиловский суд Москвы уголовное дело о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Солнцевского суда, процесс по делу начнется с самого начала, то есть с отбора присяжных.

"Определением Солнцевского суда Москвы уголовное дело в отношении подсудимых передано по подсудности в Дорогомиловский районный суд Москвы, где процесс начнется с отбора присяжных заседателей", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката одного из подсудимых Александра Костанянца, территория подсудности - база МИД РФ, а это уже относится к Дорогомиловскому суду. "На протяжении 9 месяцев мы настаивали на изменении подсудности и передаче дела в другой суд", - отметил защитник.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов ("Двенадцать королев") по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 362 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан бывший завхоз и сантехник посольства России в Аргентине Абянов, который частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы. В конце апреля 2019 года МВД завершило следственные действия и предъявило в окончательной редакции обвинение всем фигурантам. Вину они не признают.