Житель Краснодарского края пойдет под суд за хищение у Минкомсвязи €819 тыс.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, похитившего €819 тыс. у Минкомсвязи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В июле 1991 года Министерство связи СССР, правопреемником которого является Минкомсвязь России, присоединилось к международной организации спутниковой связи "Интелсат", расположенной в Нидерландах, и уплатило вступительный взнос в размере $900 тыс. После ликвидации в 2004 году этой компании Министерство финансов Нидерландов депонировало деньги России в сумме свыше €819 тыс. которые разместило на своих счетах.

"Обвиняемый, получив посредством интернета информацию о возможности взыскания долга с Министерства финансов Королевства Нидерланды, направил посреднику, занимавшемуся решением указанных вопросов, поддельные документы о переуступке права требования долга на свое имя, в результате чего похитил принадлежащие Минкомсвязи России денежные средства", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснодарского края, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. "Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пресненский районный суд Москвы", - добавили в прокуратуре. Фигурант заключен под стражу, на его имущество и денежные средства наложен арест.