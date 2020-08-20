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В суды Волгоградской области поступили сообщения о минировании

Злоумышленники отправили письма с угрозами по электронной почте

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Районные и городские суды Волгоградской области получили сообщения о минировании зданий, сотрудники и посетители судов эвакуируются. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в четверг.

"В районные и городские суды Волгоградской области снова поступи сообщения о минировании. На данный момент электронные письма поступили в Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Кировский, Михайловский, Городищенский , Быковский, Даниловский, Волжский суды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичная информация поступила и в Волгоградский областной суд.

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