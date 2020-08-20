В Подмосковье проверяют все торговые центры из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили в четверг о "минировании" всех торговых центров в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Все ТЦ в Московской области проверяются на наличие взрывных устройств после сообщений о "минировании", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о минировании девяти районных судов Москвы и трех подмосковных аэропортов - Шереметьево, Домодедово и Жуковского.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".