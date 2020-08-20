{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального
Обновлено 

Источник: версия намеренного отравления Навального пока не рассматривается

При поступлении в больницу Навальному был поставлен предварительный диагноз "острое отравление психодислептиками", указал собеседник ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Версия об умышленном отравлении Алексея Навального пока не рассматривается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На эту тему

"Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что при поступлении в больницу Навальному был поставлен предварительный диагноз "острое отравление психодислептиками".

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Она добавила, что Навальный был без сознания.
Главврач больницы Омска, куда доставили Навального, подтвердил ТАСС, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теги
РоссияГоспитализация Алексея Навального
Ливни размыли мост в пригороде Благовещенска
Движение ограничено
Читать полностью