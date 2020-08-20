Источник: версия намеренного отравления Навального пока не рассматривается

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Версия об умышленном отравлении Алексея Навального пока не рассматривается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пока эта версия не рассматривается. Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что при поступлении в больницу Навальному был поставлен предварительный диагноз "острое отравление психодислептиками".

В четверг утром пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву и на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Она добавила, что Навальный был без сознания.

Главврач больницы Омска, куда доставили Навального, подтвердил ТАСС, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.