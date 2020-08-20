Суд отказал в УДО Кириллу Жукову, напавшему на омоновца на акции в Москве

НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 20 августа. / ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, осужденному на 3 года за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве, передает корреспондент ТАСС из суда, где ведется онлайн-трансляция заседания.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - сказала судья.

Представитель администрации исправительного учреждения считает нецелесообразным УДО Жукова с учетом его поведения в период отбывания наказания. Прокурор также возражал против ходатайства, полагая его преждевременным.

4 сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы назначил 3 года колонии общего режима Кириллу Жукову, признав его виновным в применении насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции 27 июля. На видеозаписи, которую показали федеральные телеканалы, снятый со спины Жуков пытается приподнять забрало шлема у одного из силовиков в оцеплении.