Полицейские в Ингушетии провели обыски в региональном Минфине и онкодиспансере

МАГАС, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии провели обыски в региональном Минфине и онкодиспансере и изъяли служебные документы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"В рамках расследования уголовных дел сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии пришли в здания Министерства финансов республики и Республиканского онкологического диспансера имени Г. М. Ведзижева", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в ходе проведения мероприятий по обоим адресам изъята служебная документация, проводится детальное исследование.