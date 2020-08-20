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Возгорание в доме престарелых в Балашихе локализовано

Пострадавших нет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали небольшое возгорание в доме престарелых "Семья" в Балашихе, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"Возгорание в электрощитовой локализовано на площади 2 кв. м. Ранг пожара снижен", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в момент пожара в двухэтажном здании дома престарелых находились 33 человека, включая семерых сотрудников и девятерых лежачих пациентов, все были эвакуированы.

В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ агентству подтвердили факт пожара. По данным ведомства, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что около 10:50 мск на улице Ольховой в Балашихе произошел пожар в доме престарелых "Семья". Пожару присваивался повышенный ранг сложности, в здании сильное задымление.

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