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СМИ: ливни в Пакистане привели к гибели 17 человек

Более 20 жителей страны пострадали, передает телеканал Geo.tv

ИСЛАМАБАД, 20 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли из-за ливней, обрушившихся на пакистанскую провинцию Пенджаб. Об этом сообщил в четверг телеканал Geo.tv.

По его данным, 14 человек погибли, 17 пострадали в результате обрушения крыш трех частных домов. Кроме того, не менее трех человек погибли, пять пострадали в результате схода оползня на угольной шахте "Касба-Бхал".

По прогнозам синоптиков, ливни ожидаются всю следующую неделю. Сообщается о проблемах с организацией движения во многих крупных городах Пенджаба, также наблюдаются перебои в поставке электроэнергии.

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Пакистан
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