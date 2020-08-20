Полиция в Петербурге изъяла 5 тонн нелегально произведенного алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Полиция ликвидировала подпольное предприятие по производству поддельного алкоголя, было изъято пять тонн готовой продукции в городе Колпино, входящем в Санкт-Петербург. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В результате обысков изъято 1,5 т спирта, 5 т готовой алкогольной продукции, а также 100 тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки. Обнаруженная готовая продукция была упакована и маркирована логотипами известных наименований водки, коньяка, портвейна, в том числе премиальных брендов. Изъятое исследуется в рамках экспертизы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, полицейские установили местонахождение кустарного предприятия и склада для продукции 18 августа. Они располагались на территории соседствующих зданий на Межевой улице в Колпине. На месте производства задержаны рабочие - мужчины и женщина, большинство из которых являются гражданами государств на Кавказе и в Средней Азии. Кроме того, пять человек задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ (по подозрению в совершении преступления).

"Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование")", - говорится в сообщении.

Устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности, а также каналы поставки поддельного алкоголя.