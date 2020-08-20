Ливни размыли мост в пригороде Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 августа. /ТАСС/. Автомобильный мост на границе Благовещенска и Благовещенского района, под которым протекает ручей, пострадал из-за поднявшейся воды. Из-за аварийного состояния сооружения движение по мосту ограничено, ведется его обследование, сообщает в четверг пресс-служба мэрии Благовещенска.

"Мост в Верхнеблаговещенском пострадал в результате значительного и резкого повышения уровня воды. По предварительной оценке, подмыло основание одной из плит моста, часть сооружения значительно просела. На место оперативно выехал мэр Благовещенска Олег Имамеев, а также представители ГИБДД, МУ "ГУКС", управления ЖКХ, управления по делам ГОЧС, МКП "ГСТК", - говорится в сообщении.

Движение через мост уже ограничено, транспортный поток регулируют сотрудники ГИБДД. "Принято решение ограничить движение грузового транспорта массой свыше 3,5 т. Совместно с администрацией Благовещенского района прорабатывается вопрос организации автобусного сообщения", - добавили в мэрии.

Для более детального обследования администрацией привлечена специализированная организация, после чего будут определены сроки ремонта и принято решение о строительстве нового сооружения.

Сильный ливень, прошедший в Благовещенске в ночь с понедельника на вторник, стал причиной подтопления большей части города - под водой оказались центральные магистрали, затоплены подвалы многоквартирных жилых и подворья частных домов. В городе введен режим ЧС.