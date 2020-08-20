Под Калининградом автобус с рабочими врезался в дерево

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Автобус, перевозивший в четверг утром работников одного из сельхозпредприятий, совершил наезд на придорожное дерево на трассе под Калининградом, в результате аварии четыре человека получили травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Авария произошла 20 августа в 07:10 (08:10 мск) на автодороге Домново - Ягодное Правдинского района. По словам находившегося за рулем водителя автобуса 1964 года рождения, во время движения лопнуло колесо транспортного средства, автобус стало заносить на трассе, в результате чего произошел наезд на придорожное дерево", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, за помощью к медицинским работникам, прибывшим на место ДТП, обратились четыре человека, по оперативным данным угрозы их здоровью нет. Всего в салоне автобуса находились 15 человек.

По факту аварии проводится проверка, отметили в УМВД.