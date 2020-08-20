В Волгограде пресекли работу сети автосалонов, обманывавших клиентов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полиция в Волгограде выявила сеть автосалонов, которые обманывали покупателей: продавали автомобили по сильно завышенной цене и оформляли заведомо невыгодные для клиентов кредиты. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Они позиционировали себя как прямые поставщики автомобилей от производителей и предлагали клиентам купить машины значительно дешевле, чем у официальных дилеров, а также в случае необходимости обещали предоставить низкую процентную ставку по кредиту на оплату покупки. В итоге с покупателями заключались сделки купли-продажи и кредитные договоры с условиями, кардинально отличающимися от озвученных ранее. На самом деле автомашины стоили на несколько сотен тысяч рублей дороже, а процентная ставка вместо обещанных 3-7 процентов составляла более 15 процентов. Как правило, доверчивые покупатели, оказавшись обманутыми относительно стоимости, порядка оплаты и проведения процедуры продажи, получали вместо желаемых автомобили другой марки и комплектации", - сказала Волк.

Также покупателям советовали вносить в заявки заведомо недостоверные сведения и подсказывали, что нужно отвечать операторам банков для одобрения большей суммы кредита.

Работники салона пытались скрыться от правоохранителей и уничтожить документацию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.