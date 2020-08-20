В Москве трое соучастников хищения 700 млн рублей у "М Банка" получили по 6 лет колонии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к шести годам колонии троих соучастников хищения 700 млн рублей у "М Банка". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Приговором суда Станиславу Маркееву, Игорю Леонову и Ольге Ивановой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей соответственно, - сообщает СК. - Кроме того, суд удовлетворил иск к подсудимым на сумму более 700 млн рублей, который они должны погасить солидарно".

Суд установил, что президент "Банка российский кредит" Анатолий Мотылев с целью хищения создал организованную преступную группу, в которую вошли его доверенные лица: Владимир Ким, Игорь Леонов, Ольга Иванова, а также генеральный директор ООО "Брокерские и депозитарные услуги" Станислав Маркеев. В марте 2014 года Маркеев заключил кредитный договор с "М Банком" на сумму 700 млн рублей якобы для приобретения высоколиквидных ценных бумаг. Решение о выдаче кредита было одобрено введенными в заблуждение членами кредитного комитета банка.

В дальнейшем на эти деньги были приобретены векселя, которые по инициативе соучастников выпустила организация, не ведущая реальной финансово-хозяйственной деятельности. Эти бумаги не имели какой-либо ценности. Полученные денежные средства были переведены на подконтрольные соучастникам организации и похищены. Мотылев и Ким объявлены в международный розыск.