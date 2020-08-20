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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Адвокат заявил, что сумма иска сына погибшего в ДТП с Ефремовым увеличится до 7,5 млн руб.

Ранее Виталий Захаров требовал с актера 6,5 млн руб.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров увеличил сумму иска к актеру на 1 млн рублей - до 7,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Головкина.

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"Нам с доверителем надоело хамство господина Ефремова, его советы приобрести слуховой аппарат и отказ хотя бы извиниться. До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на 1 млн рублей", - сказала она, напомнив, что ранее ее доверитель требовал с Ефремова 6,5 млн рублей.

Ранее трое остальных потерпевших по делу - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП - заявили солидарный иск к Ефремову на 1 рубль. В четверг в Пресненском суде продолжится допрос свидетелей защиты обвиняемого.

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