Полицейские опросили работников кафе, где Навальный пил чай перед вылетом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Сотрудники томского кафе, где Алексей Навальный перед вылетом в Москву пил чай, ничего не знали про его отравление. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские опросили работников кафе, но они ничего не знали об отравлении. Кроме того, некоторые из них даже не знали о самом Алексее Навальном", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что правоохранительные органы пока не рассматривают версию об умышленном отравлении Навального. По словам собеседника, при поступлении в больницу ему был поставлен предварительный диагноз "острое отравление психодислептиками". Собеседник агентства не исключил, что он мог что-то выпить или принять самостоятельно. Вместе с тем источник отметил, что в аптечке у Навального не обнаружено запрещенных веществ или сильнодействующих лекарственных препаратов.

В свою очередь, в пресс-службе управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу МВД России сообщили, что в настоящее время полицейские по факту случившегося проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.