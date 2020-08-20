Избившие до смерти отца спортсмена Юнусилау в Подмосковье предстанут перед судом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих бывших полицейских, до смерти избивших отца чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих теперь уже бывших сотрудников 2 отдела полиции Орехово-Зуевское, - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области. - Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Орехово-Зуевский городской суд для рассмотрения по существу".

Они обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), пп. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Вечером 11 апреля 2019 года полицейские на улице Гагарина в Орехово-Зуеве избили уроженца Дагестана. Потерпевший скончался в больнице. Также один из полицейских из хулиганских побуждений ударил знакомого потерпевшего. Фигуранты арестованы, они были уволены со службы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, полицейские в Подмосковье избили отца чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау, после чего тот скончался.