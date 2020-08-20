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ДТП с участием Михаила Ефремова

Супруга Ефремова рассказала в суде, что он себя не контролировал после 200 граммов водки

Если актер выпивал больше, то он выходил из-под контроля, "начинался ад", сообщила Софья Кругликова

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала в Пресненском суде, что он переставал контролировать себя после выпивания 200 граммов водки.

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"Если на каком-то мероприятии он выпивал не более 200 граммов, и я успевала его увести, то все было нормально. Если же нет, то он выходил из-под контроля, начинался ад. Шло такое классическое русское веселье, я скорее уходила, мне это не близко. Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек", - сказала Кругликова.

По ее словам, он не употреблял систематически наркотики. "Вероятно, он что-то скрывает от меня. Но наркотиков я не помню. Видимо, он принял их, когда потерял над собой контроль из-за алкоголя", - сказала она.

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