Супруга Ефремова рассказала в суде, что он себя не контролировал после 200 граммов водки

"Если на каком-то мероприятии он выпивал не более 200 граммов, и я успевала его увести, то все было нормально. Если же нет, то он выходил из-под контроля, начинался ад. Шло такое классическое русское веселье, я скорее уходила, мне это не близко. Остановиться сам он не мог, к сожалению, он слабый человек", - сказала Кругликова.

По ее словам, он не употреблял систематически наркотики. "Вероятно, он что-то скрывает от меня. Но наркотиков я не помню. Видимо, он принял их, когда потерял над собой контроль из-за алкоголя", - сказала она.