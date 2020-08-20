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ДТП с участием Михаила Ефремова

Супруга Ефремова обвинила журналистов в оказании давления на их семью

Софья Кругликова назвала это травлей и подчеркнула, что она и ее дети очень напуганы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила в суде, что журналисты устроили травлю ее семьи и оказывали давление на нее сразу после ДТП с участием мужа.

"Телевизионные журналисты начали просто осаждать нашу квартиру. Свои длинные микрофоны-удочки они суют в окна нашей квартиры. Их операторы осаждают дверь в наше жилище, стучат руками и ногами. Я мусор не могу вынести без внимания журналистов. Это травля, я и мои дети очень напуганы этим", - сказала она, выступая в суде в качестве свидетеля защиты.

Теги
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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