Супруга Ефремова обвинила журналистов в оказании давления на их семью

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила в суде, что журналисты устроили травлю ее семьи и оказывали давление на нее сразу после ДТП с участием мужа.

"Телевизионные журналисты начали просто осаждать нашу квартиру. Свои длинные микрофоны-удочки они суют в окна нашей квартиры. Их операторы осаждают дверь в наше жилище, стучат руками и ногами. Я мусор не могу вынести без внимания журналистов. Это травля, я и мои дети очень напуганы этим", - сказала она, выступая в суде в качестве свидетеля защиты.