Два человека пострадали при посадке пассажирского лайнера в Ханчжоу

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Два человека получили травмы в четверг при посадке пассажирского лайнера в китайском городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Об этом сообщило радио "FM93 Чжэцзян цзяотун чжишэн".

По его данным, речь идет о рейсе авиакомпании Air China из Пекина. При подготовке к посадке самолет столкнулся с сильным воздушным потоком, который вызвал турбулентность. Из-за этого экипаж за две минуты резко снизил высоту на 1 тыс. м.

Авиакомпания заявила, что в результате инцидента травмы получили два члена экипажа. Пассажиры не пострадали. В 13:48 по местному времени (08:48 мск) лайнер совершил успешную посадку в Ханчжоу.

В настоящее время авиакомпания устанавливает обстоятельства случившегося.