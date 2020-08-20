Готовившие по заказу СБУ похищение мужчины и его вывоз на Украину обжаловали арест

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Четыре участника организованной группы, готовивших по заказу СБУ похищение мужчины и его перемещение на Украину, обжаловали свой арест. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая, рассмотрение жалоб назначено на следующую неделю в Мосгорсуде.

"В суд поступили апелляционные жалобы на арест обвиняемых. Рассмотрение апелляций Мищенко и Кормич назначены в Мосгорсуде на 10:40 и 12:20 24 августа, Макарова - на 26 сентября в 10:00 мск, а Мороз 31 августа в 09:50 мск", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, все фигуранты были арестованы 3 августа на срок до 30 сентября. Семерым задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, в июле организованная группа по найму спланировала похищение мужчины с целью перемещения его на территорию Украины. Непосредственно при попытке похищения были задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А. и Долгов В. В. Следствие считает, что организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Они 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле ударили электрошокером, но мужчина оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль, Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).

В четверг ФСБ сообщила о задержании семерых участников преступной группы, готовивших похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса по заказу спецслужб Украины. По данным ФСБ, организовали похищение двое граждан Украины, ими руководил глава департамента контрразведки СБУ.