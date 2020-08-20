Члены казанской группировки "Калуга" получили от пяти до 19 лет колонии

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Суд вынес приговор в отношении членов группировки "Калуга" из Казани, мужчины осуждены на сроки от пяти до 19 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении семи жителей города Казани. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное организованной группой"), ст. 162 УК РФ ("Разбой"), ст. 325 УК РФ ("Похищение у гражданина паспорта"), ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в 2014-2018 годах мужчины совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе три разбойных нападения, три вымогательства, похищение человека и убийство.

Летом 2017 года злоумышленники узнали, что житель Казани занимается поставками продуктов и незаконным обналичиванием денег. С июля по декабрь они следили за жертвой. 18 декабря 2017 года мужчины напали на предпринимателя, когда тот приехал с женой с работы домой в местный поселок Константиновка. Двое злоумышленников в масках расстреляли потерпевшего из двух травматических и самодельного пистолетов в подъезде его дома. Совершив убийство, они украли сумку, где было не менее 2 млн рублей, и скрылись.

Обвиняемых задержали в марте 2018 года. На дне реки Меша в Лаишевском муниципальном районе удалось найти оружие, использовавшееся при убийстве. Злоумышленники распилили и утопили его, уточнили в пресс-службе ведомства.