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Госпитализация Алексея Навального

Юристы ФБК потребовали расследовать отравление Навального как покушение на убийство

Соответствующее обращение направлено в СК

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Юристы ФБК обратились с требованием к СК расследовать отравление Алексея Навального и по статье о покушении на убийство. Об этом сообщил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади в Twitter.

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"Обратились в СК по факту отравления Навального. Требуем возбуждения уголовного дела по фактам посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (ст. 277 УК РФ) и покушения на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ)", - сообщил он.

Ранее Гимади сообщал, что юристы подают заявление по статье 277 УК РФ.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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