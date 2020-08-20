Сообщения о "минировании" судов, ТЦ и аэропортов в Московском регионе не подтвердились

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили все объекты в Москве и области, в отношении которых поступали анонимные сообщения о "минировании", взрывных устройств не обнаружено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о проверке всех ТЦ в Подмосковье, аэропортов Шереметьево, Жуковский и Домодедово, а так же девяти районных судов Москвы.

"Информация о минировании объектов в Москве и Подмосковье не подтвердилась", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".