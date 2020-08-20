Движение поезда Усинск - Сыктывкар нарушено из-за упавшего на пути крана

ТАСС, 20 августа. Кран восстановительного поезда упал на железнодорожные пути на станции Княжпогост в Коми и стрелой перегородил пути, в результате инцидента нарушено движение пассажирского поезда Усинск - Сыктывкар. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

"20 августа на железнодорожной станции Княжпогост при развороте упал кран с восстановительного поезда и стрелой перегородил все железнодорожные пути. Нарушено движение одного пассажирского поезда Усинск - Сыктывкар. Направлен восстановительный поезд ж/д станции Микунь", - отмечается в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, пострадавших в результате инцидента нет. Отсутствует также и угроза экологии. По требованию Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту опрокидывания стрелы крана поезда на железнодорожные пути.

"Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту опрокидывания стрелы крана восстановительного поезда на железнодорожные пути. Ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора", - говорится в сообщении.