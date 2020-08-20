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Госпитализация Алексея Навального

Супруга Алексея Навального посетила его в реанимации больницы Омска

Медики сообщили супруге всю информацию о состоянии Навального и оказываемой ему медицинской помощи

ОМСК, 20 августа. /ТАСС/. Медики омской больницы, куда в четверг госпитализировали в тяжелом состоянии Алексея Навального, разрешили прилетевшей из Москвы его супруге Юлии Навальной посетить пациента в отделении реанимации. Об этом сообщил журналистам главный врач БСМП № 1 города Омска Александр Мураховский.

"Мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена", - сказал Мураховский.

Главврач также добавил, что медики сообщили супруге всю информацию о состоянии Навального и оказываемой ему медицинской помощи. "Уже во время встречи закончилась телемедицинская консультация с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии. Наши коллеги согласились с выбранной нами тактикой лечения. О результатах этой консультации мы проинформировали Юлию Борисовну", - добавил он.

В четверг утром пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо во время полета. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Омска. Он находится в коме, получает симптоматическое лечение, точный диагноз устанавливается.

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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